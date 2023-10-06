KKTC'ye eğitim görmek için gelen öğrencilerin öğrenci ikamet izinlerinde ve üniversite kayıt aşamalarında karşılaştıkları sorunların giderilebilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğinde üniversitelerin de katılımıyla toplantı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lefkoşa Kampüsü’nde yer alan toplantıya, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, Muhaceret Dairesi Müdürü Erhan Akar, YÖKAS yazılım uzmanı Ahmet Diler ve öğrenci işleri yetkilisi Harun Dinç ile Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi personeli ve üniversite yetkilileri katıldı.

Üç oturumda gerçekleştirilen toplantıda, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, öğrencilerin ülkeye geliş süreçlerinde hangi aşamalardan geçtiğini anlatan bir sunum yaptı ve Milli Eğitim Bakanlığı açısından süreç içerisinde hangi aşamalarda sorunlar yaşandığını aktardı.

Muhaceret Dairesi Müdürü Erhan Akar ise elde ettikleri istatistik verileri paylaşarak İçişleri Bakanlığı açısından yaşanan sorunlara değindi.

Üniversitelerin uluslararası öğrenci ofis müdürleri, öğrenci işleri başkanları ve teknik personelleri ise öğrencilerin ülkeye gelmeden önce ve geldikten sonra karşılaştıkları sorunları dile getirdi.

İzinsiz öğrenci sorunlarının tüm boyutlarıyla incelendiği ve çözüm önerilerinin geliştirildiği toplantının sonunda, tüm paydaşların süreçle ilgili hassasiyet göstermesinin, yükseköğretim alanında ciddi ilerlemelerin önünü açacağına dikkat çekildi.