Milli Eğitim Bakanlığı, genel grev nedeniyle yapılamayan sınavların yarından itibaren okul idareleri tarafından planlanarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin akademik takvimden geri kalmaması, yaşanan ders kayıplarının telafisi ve sınav süreçlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için daire müdürlükleri ve okul idarelerinin ivedilikle planlamalar yapacağı da belirtildi.

Açıklamada, "Tüm öğretmenlerimize derslerinde kolaylıklar dilerken, öğrencilerimize ise başarılar dileriz.” denildi.