Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, öğretmenlerin kadrolanma ve asalet onaylanma süreçlerinin Öğretmenler Yasası’nda belirlendiğini vurguladı.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, son yapılan grev ve eylemlerin ardından bazı sendika üyelerine, kadrolanma ve asalet onaylanma süreçlerine ilişkin olarak yakınları veya siyasiler tarafından çeşitli telkinler ve uyarılar yapıldığının sendikanın bilgisi dahilinde olduğunu belirtti.

Bu tür süreçlerde sendika üyeleri üzerinde baskı kurulmasının hedeflendiğini savunan Maviş, söz konusu telkinlerin her dönem benzer şekilde gündeme getirildiğini ifade etti.

Maviş, “Bu telkinler ve uyarıların yasal bir karşılığı yoktur. Kadrolanma ve asalet onaylanma süreçlerinde en büyük gücümüz sendikamız KTÖS’tür” dedi.