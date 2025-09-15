Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Şehit Yalçın İlkokulu’nu ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, okul müdürü Gönül Özalp’in eşlik ettiği ziyarette Çavuşoğlu, okulun kapasitesinin daha iyi hale getirilmesi amacıyla ikinci etap çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Çavuşoğlu, okul bahçesine park yapılacağını söyleyerek, sınıflara ek dolap ve masaların kazandırılması yönünde de talimat verdiğini belirtti.

Ziyaret esnasında öğretmenlerle de bir araya gelen Çavuşoğlu, okulun açılmasına katkı sağlayan emekçilere teşekkür ederek, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.