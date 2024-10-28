"Türkiye Cumhuriyeti tarihin her döneminde demokratik değerlere dayalı bir devlet olarak ayakta durdu, Cumhuriyet'in temel değerleri etrafında birleşen çağdaş bir toplum inşa etti"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin bir eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, tarihin her döneminde demokratik değerlere dayalı bir devlet olarak ayakta durduğunu, laiklik, eşitlik, özgürlük ve adalet gibi Cumhuriyet'in temel değerlerini benimseyerek, bu değerler etrafında birleşen çağdaş bir toplum inşa ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin gücü ve tecrübelerinin KKTC'nin kalkınma hedefleri için güçlü bir referans noktası oluşturduğuna da dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımlayan Çavuşoğlu, Cumhuriyet'in Türk milleti için ifade ettiği derin anlama ve taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıllık birikimi ve başarılarının Kıbrıs Türk halkı için de büyük anlam taşıdığını belirten Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 'Ya istiklal, ya ölüm' kararlılığıyla başlatılan milli mücadelenin, zaferle sonuçlanmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin bir eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, tarihin her döneminde demokratik değerlere dayalı bir devlet olarak ayakta durmuş; laiklik, eşitlik, özgürlük ve adalet gibi Cumhuriyet'in temel değerlerini benimseyerek, bu değerler etrafında birleşen çağdaş bir toplum inşa etmiştir.

101 yıllık birikimiyle Türkiye Cumhuriyeti, karşılaştığı tüm zorlukları aşarak kurumlarını güçlendiren ve kalkınmayı hedefleyen bir devlet olarak uluslararası arenada saygın bir konum elde etmiş; Kıbrıs Türkü için en büyük güvence kaynağı ve tarihimizin ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101 yıllık başarılarla dolu tarihi, Kıbrıs Türk halkının geleceğe dair vizyonunu şekillendirmekte; iki millet arasındaki köklü bağları daha da pekiştirmektedir. Türkiye'nin gücü ve tecrübeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma hedefleri için güçlü bir referans noktası oluşturmaktadır.

Türkiye'nin yeni yüzyılında bizler de Kıbrıs Türk halkı olarak kendi geleceğimizi inşa etme yolunda aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte, Türkiye Cumhuriyeti’nin başarıları ve bize sağladığı destek, geleceğe emin adımlarla ilerlerken en büyük güç kaynağımız olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetin kurulması ve yaşatılması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü mirası ve başarıları, bizlere daha aydınlık yarınlar inşa etme yolunda güç vermeye devam edecektir."