Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ulu önder, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 86’ncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, mesajında, ““Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.” dedi.

Atatürk’ün, sadece “Türk milletinin kaderini değiştiren bir lider değil, aynı zamanda evrensel düşünceleri ve ileri görüşlülüğüyle dünya tarihine iz bırakan bir deha” olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bugün bizler, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet yolunda ilerlerken eğitim kalitemizi artırmak, gençlerimize düşünce özgürlüğünü ve çağdaş bakış açısını kazandırmak için çalışıyoruz. Atatürk’ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözü, eğitim anlayışımızın temelini oluşturarak bizlere rehberlik ederken, vizyonu ise yalnızca bugün için değil, yarınlarımız için de ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Büyük önderin bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i korumak, güçlendirmek ve geleceğe taşımak her birimizin görevi ve sorumluluğudur. Atatürk’ün ideallerini yaşatmak ve nesilden nesile aktarmak ise en büyük hedefimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 86’ncı yıl dönümünde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şâd olsun!”