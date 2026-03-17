Halkın Partisi (HP), uzun yıllar kamu görevinde bulunan ve bir dönem İçişleri Bakanlığı’nda Plan Proje Müdürü olarak hizmet veren emekli bürokrat Ebru Çomunoğlu’nun partiye katıldığını duyurdu.

HP’den yapılan açıklamada, parti genel merkezinde Genel Başkan Kudret Özersay ile bir araya gelen Çomunoğlu, “Devlette yıllar içerisinde elde ettiğim tecrübeyle ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için temiz ve dürüst insanların mücadele ettiği Halkın Partisi’ne katılma kararı aldım. Burada gönül rahatlığıyla ülkem için çalışabileceğime inandığım için bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

HP Genel Başkanı Özersay ise, KKTC’de temiz ve ilkeli siyasetin adresinin Halkın Partisi olduğuna vurgu yaparak, “Halkın Partisi her gün büyüyor, her gün yeni katılımlarla daha da güçleniyor.” diye konuştu.

-Ebru Çomunoğlu'nun özgeçmişi şöyle:

"Ebru Çomunoğlu, 1970 yılında Lefkoşa’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra, lisansını Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. 1992 yılında Tapu ve Kadastro Dairesi’nin sınavlarını kazanarak Tapu Memuru olarak atandı. Tapu Dairesi'nin çeşitli bölümlerinde çalışarak yapılan sınavda Tapu Sorumluluğuna yükseldi. 2008 yılından 2015 yılına kadar Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvuruların hazırlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesindeki hazırlık biriminde görev aldı. 2008 yılında İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından; Londra, Croydon Tapu Dairesi’nde düzenlenen çeşitli tapu işlemleri konularını içeren kursa katıldı.

2015-2018 yılları arasında İçişleri Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Tapu Dairesi'nin çeşitli birimlerinde sorumlu olarak çalıştı. Ayrıca çeşitli komisyonlarda Tapu Dairesi'ni temsilen görevlendirildi.

2018-2021 yılları arasında üst kademe yöneticisi bürokrat olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde Plan Proje Müdürü olarak atandı ve üç yıl bu görevi yürüttü. 2019 yılında Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması çerçevesinde KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Kapalı Maraş Komitesi üyesi olarak görevlendirildi ve bu çalışmalara katkı yaptı.

2023-2025 yılları arasında yine İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvuruların hazırlanması ile ilgili birimin Sorumluluğu’na getirildi, 2025 yılındaysa bu birimden emekliye ayrıldı. Evli ve bir erkek çocuğu annesidir."