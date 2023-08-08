KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, “Evkaf Yazışmaları Fonu” açılışını yapacak.

Evkaf Yazışmaları Fonu Sergisi ise, 10 Ekim'e kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek

Kıbrıs Türklerinin yüz elli yıllık sosyal yaşamına ışık tutan Evkaf Yazışmaları Fonu, uzun yıllara varan yoğun uğraşlar sonucunda derleme, ayıklama, tasnif, dokümantasyon ve dijitalleşme işlemlerinin tamamlanarak araştırmacıların hizmetine sunulacak.

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam'ın yazılı açıklamasında, Evkaf Yazışmaları Fonu'nun toplam 62 arşiv kutusu, 7 binden fazla belge ile bugüne kadar Kıbrıs’ta üzerinde çalışma yapılan ve araştırmacıların hizmetine sunulan hacimce en büyük Osmanlıca arşiv fonlarından biri olduğu kaydedildi.

Kanıt niteliğindeki bu belgelerle Kıbrıs Türklerinin İslam’ın yardımlaşmaya verdiği önemi özümseyerek oluşturdukları vakıf geleneği, Evkaf Yazışmaları Fonu belgelerinde tarihin gizli dehlizlerinden çıkıp kendini somut bir biçimde ortaya koyduğunu belirten Sadrazam, Evkaf Yazışmaları Fonu’nun gerek hacimce ve gerekse içerik olarak zenginliği ise ülkedeki Vakıf geleneği ve uygulamalarının tarih boyunca ne denli gelişkin olduğunun açık bir kanıtı olduğunu kaydetti.

10 Ağustos Perşembe günü saat 11.00’de Girne-KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Konferans Salonu’nda, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla “Evkaf Yazışmaları Fonu’nun Açılışı”nın yapılacağını duyuran Sadrazam, Evkaf Yazışmaları Fonu Sergisi’nin de, 10 Ekim tarihine kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebileceğini kaydetti.