Mehmetçik - Yedikonuk köyleri arasındaki arazide yangın çıktı. Yangın, polis itfaiye ekipleri ile bölge halkının traktörlerle zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis, çıkan yangın sonucu yaklaşık 3 dönümlük arazi içerisindeki anızlar yandığını açıkladı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
- Araç yangını
Öte yandan, Lefkoşa - Mağusa anayolunda Haspolat Çemberi üzerinde, seyir halindeki SB 622 plakalı araçta muhtemelen turbo kısmına giden elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Yangın sonucu aracın motor bölümündeki elektrik aksamları ile motor üst kapağı zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.