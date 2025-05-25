Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın gayri resmi Cenevre toplantısında uzlaşılan 6 işbirliği inisiyatifinin hayata geçirilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in, Rum Lider’le yaptığı görüşmeyi BRT’ye değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Holguin’in, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile bugün görüştüğünü, kendisiyle de Pazartesi sabah saat 10.30’da kabul edeceğini söyledi.

Tatar, Temmuz sonunda BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde yapılması planlanan bir sonraki genişletilmiş gayriresmi toplantı için de Holguin’in hazırlık yürüteceğini ifade etti.

Rum tarafının siyasi amaçlarla uluslararası hukuku hiçe sayarak taşınmazlara dair sürdürdüğü baskı ve tehdit eylemlerinin iki taraf arasındaki havaya olumsuz etki yaptığını belirten Tatar, konuyu gündeme getirmeye devam edeceklerini ve Holguin’le gerçekleştireceği görüşmenin ana konusunun da bu olacağını kaydetti.