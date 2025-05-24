Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldı.

BRT’nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Tüzük Değişikliği gündemiyle toplanan YDP Parti Meclisi toplantısında yapılan oylamada, Tatar’a destek kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Arıklı, bu kararın sadece KKTC’nin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin de menfaatleri açısından önemli olduğunu vurguladı. Arıklı, “Eşit egemenliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonunu savunmamız kadar doğal bir şey olamaz” dedi.