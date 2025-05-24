Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisini destekleme kararı alan Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) teşekkür etti.

Teşekkür mesajı yayımlayan Tatar, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, parti meclisi parti yetkilileri ve üyelerine teşekkür etti.

Tatar, 5 yıldır kararlılıkla sürdürülen egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zemininde iki devletin işbirliğine dayalı çözüm politikasının devamı ve Kıbrıs Türkünün yüzyılı aşan varoluş mücadelesi için göreve yeniden talip olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’ye, kendi devletine ve egemenliğine sahip çıkan, ülkesine inanan tüm kesimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde güçlü şekilde bir araya geleceğinden şüphesi olmadığını da belirtti.

Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu seçim; adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşı için halkına ve devletine güvenen Kıbrıs Türklerinin sağduyusunun yeniden yükselişinin seçimidir. Bu seçim; on yıllarca Rum terörüne maruz kalmasına rağmen yılmayan, şanlı direnişiyle devlet kuran, milletine ve iradesi sahip çıkan bir mücadelenin devamının seçimidir. Bu seçim; milli ve manevi değerlerine, kültürüne ve ulusal kimliğine sahip çıkan halkımızın, tüm baskılara ve izolasyon politikalarına rağmen sergilediği kararlı duruşun seçimidir.”

Anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle ulusal bir politika yürütüldüğünü ve bu hedef doğrultusunda önemli bir yol katedildiğini belirten Tatar, “Önümüzdeki beş yılda KKTC’yi daha ileriye götürmek için yapacağımız çok şey var. Onurlu bir gelecek için var gücümüzle bıkmadan, usanmadan çalışacağız. Bu kararlarından, gösterdikleri güven ve dayanışmadan dolayı Yeniden Doğuş Partisi’ne teşekkür ederim” dedi.