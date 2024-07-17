KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Manas Yayınları tarafından okuyucu ile buluşturulan “Kıbrıs İçin Son Çağrı” adlı kitabı yayımladı.

Kitap, Türkiye'nin Kıbrıs’a müdahalesini, araştırmacı Nagihan Ölmez’in kaleminden, arşiv belgelerine ve bu sürece damgasını vuran kişilerin anılarına da yer vererek aktarıyor.

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Daire Müdürü Ejdan Sadrazam, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’a müdahale kararının önemini şöyle vurguladı:

’’Garantör Türkiye Cumhuriyeti’nin, 1963 yılında ortaklık devletinden silah zoru ile kovulan ve tam 11 yıl ölüm-kalım mücadelesi vermek zorunda bırakılan Kıbrıs Türklerini, ‘Türkiye müdahale etmeseydi, Enosis’i ilân etmekle kalmaz, Kıbrıs’taki Türkleri de yok ederdim’ diyebilen, ‘Küçük Kaymaklı Kasabı’ lâkaplı katil, darbeci Nikos Sampson’un kanlı ellerine teslim etmesi mümkün değildi.

15 Temmuz 1974 sabahı, Yunanistan Albaylar Cuntasının Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği askeri darbe sırasında saat 08.17 civarında Türk bölgesinden duyulan havan sesleriyle 20 Temmuz 1974 sabahı ilk Türk jetinin saat 05.05’te teker kesmesine kadar geçen sürede Kıbrıs Türkleri için Türkiye Cumhuriyeti’nin Adaya müdahalesi, apokaliptik sona karşı son çare idi.

Aynı süreçte devlet aklı ile planlanan, tüm idari ve askeri kurumların üst düzey iş birliğini gerektiren Kıbrıs Harekâtını uygulamaya koymak için Türkiye Cumhuriyeti, tüm dünyaya ‘barış, kardeşlik ve özgürlük’ adına son çağrıda bulunarak müdahale kararı aldı.

Kıbrıs’ta elli yıldır hüküm süren barışın varlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin cesaretle ve büyük fedakârlıkları göze alarak bu müdahale kararını almasına borçludur.”