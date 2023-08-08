Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, Erenköy Direnişi'nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda Savaşan “Erenköy destanı, Kıbrıs Türk halkının adamızdaki varlığının ve var oluş mücadelemizin haklılığının en büyük kanıtıdır” dedi.

Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde çok önemli bir dönüm noktası oluşturduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, üniversite eğitimlerini yarıda bırakarak, Erenköy’e direniş için koşan ve bölge halkıyla omuz omuza mücadele vererek, stratejik bir köprübaşını tutan öğrencilerin, 20 Temmuz "mutlu" Barış Harekatı’na ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna giden yolun temel taşlarını döşediklerini vurguladı.

Dünya tarihinde benzerine rastlanmayan bir mücadele örneği olan şanlı Erenköy Direnişi’nin çok anlamlı ve unutulmayacak bir zafer ile taçlandığının altını çizen Ahmet Savaşan, şanlı Erenköy Direnişi ve zaferinin genç kuşaklara anlatılmasının ve aktarılmasının Kıbrıs Türk halkının devletinin adada sonsuza kadar payidar kalmasına katkıda bulunacağına inanç belirtti.