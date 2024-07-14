Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük, Türkiye'de halkın, 15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere, helikopter ve uçaklardan atılan mermilere göğsünü siper ederek, istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacağını ve bayrağı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracağını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Binlerce yıllık tarihinde sayısız savaşları, felaketleri ve zor dönemleri geride bırakan Türk milletinin, son olarak 8 yıl önce 15 Temmuz günü Türkiye’de FETÖ’ye bağlı vatan hainlerinin darbe teşebbüslerine şahit olduğunu hatırlatan Küçük, bu girişimin destansı bir direnişle etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

“15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır.” diyen Küçük, şunları kaydetti:

“Anavatanımızın tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir.

15 Temmuz da Türk milletinin varlığına, istikbaline ve inançlarına darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ederek gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anarken, vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkan aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.”