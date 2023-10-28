Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımlayarak “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet bugün bizlerin ışığı olmaya devam ediyor” dedi.

Küçük, “Anavatanımız Türkiye'miz bugün tam 100 yaşına girmiştir. Cumhuriyet ile taçlanmış büyük Türk devleti, bölgesinde artık süper güç olmanın ötesine geçmiş, küresel güç olma yolunda emin adımlarla yürümektedir” ifadelerini kullandı.

Küçük, “KKTC’nin ilanı olan 15 Kasım’da ise biz de 40. yılımızı coşkuyla kutlayacağız, Türkiye yüzyılında bizler de yerimizi alacağız” dedi.

Milletvekili Hasan Küçük mesajına şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne, bölünmez vatan toprakları üzerinde, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, milli birlik ve beraberlik içerisinde kendinden emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu devleti ve güzel vatanı bizlere miras bırakan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarına ve gazilerimize minnetlerimi sunuyorum.”