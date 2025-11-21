Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı S.C (E) ile MİK personeli Y.A (K) bugün, ayrı ayrı mahkemeye çıkarıldı.

Aleyhlerinde “Rüşvet alma, kamu görevlisinin iltimas karşılığı ödül alması ve görevi kötüye kullanma” suçlamaları bulunan zanlılardan MİK personeli Y.A teminatla serbest kalırken, MİK Başkanı S.C, ise beş gün daha poliste tutuklu kalacak.

- MİK personeli zanlı Y.A, teminatla serbest kaldı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda görülen bugünkü duruşmada, Başsavcılık adına Savcı ve sanık avukatları hazır bulundu.

Meseleyle ilgili olguları aktaran Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amiriliği'nde görevli Müfettiş Muavini Namık Kemal Baz, Merkezi İhale Komisyonu'nda görevli zanlı Y.A'nın 2023 yılı Kasım-Aralık ayları içerisinde Sivil Savunma'nın temizlik ihalelerine katılacak bir şirkete ihale dosyası hazırladığını, firmanın ihaleye katılıp kazanmasını sağladığını belirtti.

Baz, zanlının ihaleye katılıp kazanan firma yetkilisinden 150 bin TL rüşvet talebinde bulunduğunu, söz konusu paranın 50 bin TL'sini kendisinin, 100 bin TL'sini de zanlı S.C'nin aldığı yönünde ifade temin edildiğini aktardı.

Zanlının tutukluluk süresince 35 kişiden ifade temin edildiğini ifade eden Baz, kamu görevlisi olan zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını istedi.

Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, kimlik ve seyahat belgelerine el konulması, 50 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kişinin birer milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

-19 kişiden ifade alındı, 25 kişi sorgulandı

Daha sonra Merkezi İhale Komisyonu Başkanı zanlı S.C, mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olguları aktaran Müfettiş Muavini Namık Kemal Baz, 11 Kasım 2022 ve 20 Kasım 2023 tarihleri ​​arasında meydana gelen meseleyle ilgili zanlının tutukluluk süresindeki olguları aktardı.

Bu süre zarfında 19 kişiden ifade alındığını, 25 kişinin ise sorgulandığını dile getiren Baz, zanlının cep telefonunun incelendiğini ve makam odasındaki bilgisayarın ise incelenmeye devam edildiğini aktardı.

Baz, zanlının bir ihale öncesinde, iki iş insanını bir araya getirerek anlaşmasını sağlamaya çalıştığı yönünde ifade temin edildiğini de dile getirdi.

Zanlının dün akşam sözlü beyanda bulunduğunu kaydeden Baz, bazı konularda açıklama yaptığını söyledi.

Alınması gereken ifade ve emarelerin olduğunu belirten Baz, zanlının beş gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi, zanlının beş gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.