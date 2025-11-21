Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili Ali Yeltekin, meydana gelebilecek doğal afet ve benzeri ciddi olaylar için sağlık gönüllülerinin yetiştirilerek, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Yeltekin, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın üyelerinin ülkedeki sağlık sektöründeki rolünün ve hizmetinin önemine dikkat çekti. Devlet sağlık hizmeti içerisindeki hemşire yetersizliğine de değinen Yeltekin, “Yeni hemşire kontenjanlarının hızlı bir şekilde gündeme alınması, gelişen sağlık sistemi ve uygulamalarına geçişin hızlandırılması büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Deprem yangın, sel gibi afet olaylarında Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri oluşumu için sağlık gönüllülerinin yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yeltekin, bu noktada hükümetin Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.