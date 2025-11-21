Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün gece 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da Haydar Aliyev Caddesi üzerinde, Alper Koç (E-31) yönetimindeki AA 605 D plakalı otomobille bir restorana ait araç park yerinden, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yaptı. O esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden Fabien Vungu Yamuno (E-25) yönetimindeki PK 419 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan AA 605 D plakalı araç sürücüsü Alper Koç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol ayağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Öte yandan, Girne’de bu sabah Namık Kemal Caddesi üzerinde, Anvar Muradov (E-35) 141 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KP 135 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada yolun sağında park halinde bulunan Menteş Cenik (E-28) sorumluluğundaki GB 464 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan GB 464 plakalı araç ise, kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine de çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

KP 135 plakalı araç sürücüsü Anvar Muradov, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.