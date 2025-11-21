İskele bölgesinde polisin yaptığı operasyonda 3 kişi ve Gazimağusa-Lefkoşa eski anayolunda şüpheli görüldüğü için aranan 1 kişi uyuşturucu bulundurmak tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İskele'de dün akşam saat 20.00 sıralarında İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, H.M.(E-23) ve M.A.'nın (E-23) tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü, 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve hassas terazi tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı tespit edilen İ.B.(E-22) tutuklandı.

-Gazimağusa

Gazimağusa-Lefkoşa eski anayolu üzerinde bulunan bir arazi içerisinde, dün sabaha karşı saat 02.00 sıralarında polis tarafından şüpheli görülen araçta yapılan aramada, içerisinde metamfetamin türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan pipo bulunarak, emare olarak alındı.

Aracı kullanan S.Ç.(E-55) tutuklandı.