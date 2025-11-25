MİK BAŞKANI KİMLERİN GÜNAH KEÇİSİ?

Ülke gündemine bomba gibi düşen iddialar ve sonrasında yaşanan tutuklamalar "temiz eller operasyonu"nu ile ilgili düğmeye basıldığına dair toplumsal umudu artırırken Kıbrıs Türkü sürece dair karamsarlığını sürdürmekte.

TEMİZ ELLER OPERASYONU GÜNAH KEÇİLERİNDEN ÖTEYE UZANABİLECEK Mİ?

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda başka tutuklamaların da olması beklenirken asıl merak edilen Devletin bütçesini hortumlayarak zenginleşenlerden, hortumlama skandallarına aracı olup çanak tutarak makamlarını sağlamlaştıranlardan, hortumlarla zenginleşerek yurtdışına servet kaçıranların neden oldukları bütçe açıklarını zamlarla kapatmaya çalışan halk düşmanlarından da hesap sorulup sorulmayacağı?

MALİYE ÖDEME EMRİ VERDİ İDDİALARI DOĞRU İSE MALİ POLİS OLAYA EL KOYMALI

Yolsuzluklar ile mücadelede UBP-DP-YDP iktidarı ve Ünal Üstel Hükümetine güvenmeyen Kıbrıs Türk toplumu adına KIBRIS MANŞET olarak soruyoruz ve Polis Genel Müdürlüğü ile Mali Polisi göreve çağırıyoruz.

VARAN 1 Karkası bitmiş halde özel bir üniversiteden kamulaştırılma yolu ile alınan Girne Hastanesi yaklaşık 200 milyona bitirilmesi öngörülürken bu rakam nasıl milyarlarca TL'nin üzerine çıktı?

VARAN 2 Alsancak yol ihalesi yaklaşık 100 milyon TL'ye bitmesi öngörülürken bütçesi hangi gerekçe ile yarım milyar TL'nin üzerine çıkarıldı?

VARAN 3 Ünal Üstel Hükümetinin "projelere devam" sloganı ile Bakanlar Kurulu kararları ile Devletin paralarının ek bütçelere aktarılmasının yarattığı bütçe açıklarının giderilmesini zamlar ile Kıbrıs Türkünün sırtına kambur gibi yükleyenlerin vicdanları rahat iken Bakanlar Kurulu kararları ile ek kaynak aktarılan sonuçlanan ihaleler kimlere verildi ve projeler kaynak aktarımına rağmen neden hala bitmedi?

VARAN 4 İhale bedellerinin ödenmesinde anlaşamayıp mahkemeye düşen ortakların şaibeli ihale ile ilgili uzlaşması sonrası Maliye Bakanlığının Hüseyin Tüfekçi lehine verdiği iddia edilen yaklaşık 800 milyon TL lik ödeme durdurulup suç gelirleri kapsamına alınacak mı?