Alithia ve diğer gazeteler, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Yunanistan Meclisi’nde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa da değindiğini yazdı.

Habere göre Miçotakis konuşmasında, “Doğu Akdeniz’de istikrarın temel şartının Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde diyalogun yeniden başlamasını desteklediklerini” ifade etti.

“Kıbrıs’ta oldubittileri kabul etmeyeceklerini, bunları reddettiklerini” belirten Miçotakis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le de yakın iş birliğine dayanan bir ilişkileri bulunduğunu kaydetti.