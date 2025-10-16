Güney Kıbrıs’ta Elektrik İdaresi AİK’in üretim sisteminde dün sabah 6.30 sıralarında teknik bir arıza meydana geldiği ve arızanın Güney Kıbrıs’ta birçok bölgeye elektrik temin edilmesini etkilediği kaydedildi.

Arızanın bir saat içerisinde büyük ölçüde giderildiğini yazan Alithia gazetesi, elektrik arzının yeniden sağlanması için Moni’deki santraldeki ünitelerin devreye alındığını belirtti. Gazete, KKTC’den Güney Kıbrıs’a 40 MW elektrik sağlandığını yazdı.