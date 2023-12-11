Mevlânâ’nın, vuslata erişinin 750. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliklerinin açılış töreni dün saat 15.00’te Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirildi.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının icra ettiği tasavvuf müziği dinletisi ve sema gösterisi ile başladı.

Yunus Emre Enstitüsünden verilen bilgiye göre, Yunus Emre, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Uluslararası Final Üniversitesi ve Acapulco Otel iş birliğinde bir hafta süreyle KKTC genelinde etkinliklerle anılacak.

Etkinlikler, 14 Aralık Perşembe saat 20.00’de Acapulco Resort Otel, 15 Aralık Cuma saat 14.30’da Uluslararası Final Üniversitesi ve 17 Aralık Pazar saat 19.00’da Lefkoşa AKM’de tasavvuf müziği konseri ve sema törenleri gerçekleştirilmesi ile tamamlanacak.

Etkinlikler halka ücretsiz olacak.