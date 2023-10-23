Orta Doğu’dan taşınan tozlu havanın bugün öğlenden itibaren çarşamba gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

Hristodulidis İyimser...Pile Konusundan Da Söz Etti Hristodulidis İyimser...Pile Konusundan Da Söz Etti

Meteoroloji Dairesi yazılı açıklama yaparak, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.