Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinden Taurus’ta fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, fırtınamsı rüzgarın 15.00 sıralarında başlayacağı ve yarın 13.00’e kadar devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Taurus'ta kuzey ve doğu yönlerden fırtına şeklinde esmekte olan rüzgarın zamanla şiddetini azaltarak "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgar" şeklinde esmesi beklenmektedir.” ifadeleri kullanıldı.