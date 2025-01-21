Metehan Yolunda Korkutan Kaza: Yaralılar Var

Lefkoşa’nın en işlek noktalarından biri olan Metehan yolunda, bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası endişe yarattı. Olayda ilk belirlemelere göre yaralılar bulunuyor. Kaza sonrası bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmazken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor. Yol üzerinde kazaya karışan araçlar nedeniyle trafik akışında aksaklıklar yaşanıyor. Sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemenin devam ettiği bildirildi. Gelişmeler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır. Haberimiz güncellenecektir.