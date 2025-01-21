Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’nin Bolu ili Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu mesajında, “Türkiye’nin Bolu ili Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.



