Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKOFEST KKTC yarın öğleden itibaren ziyaretçi kabulüne başlıyor.

Eski Ercan Havaalanı’nda düzenlenecek festivalin açılış töreni yarın saat 12.00’de olacak

TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı öncülüğünde düzenlenen festival pazar güne kadar ziyaret edilebilecek.

KKTC’de temaslarda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da cumartesi günü festival alanını ziyaret etmesi bekleniyor

TEKNOFEST KKTC’de her yaştan ziyaretçiye farklı etkinlikler sunacak; hava gösterilerine, konserlere, sergilere, atölyelere, simülasyonlu deneyim alanlarına, planetaryum, fuar etkinliklerine ve öğrencilere özel uçuş etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST KKTC kapsamında 6 ana kategori ve 13 alt kategoride yarışmalar da düzenlenecek.

Katılımın ücretsiz olduğu festivale dair tüm detaylara www.teknofest.org adresinden ulaşılabilir.