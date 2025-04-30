Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, üreticinin sesi, güvencesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Nizam, 1 Mayıs dolayısıyla yayımları mesajda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 82’nci kuruluş yıl dönümünü birlikte kutladıklarını kaydederek, Çiftçiler Birliği’nin her zaman üreticinin yanında olacağını söyledi.

Birliğin tarihçesi hakkında bilgi veren, 1 Mayıs 1943’te 56 köylünün önderliğinde kurulan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin o günden bu yana çiftçilerin sesi olduğunu kaydeden Mehmet Nizam,  82 yılda tarım sektörünün gelişmesi, üreticilerin haklarının korunması ve kırsal kalkınma için çalıştıklarını belirtti.

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Üretimdeki başarının köylülerin, tarım emekçilerinin omuzlarında yükseldiğini de ifade eden Nizam emekçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.