Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, üreticinin sesi, güvencesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Nizam, 1 Mayıs dolayısıyla yayımları mesajda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 82’nci kuruluş yıl dönümünü birlikte kutladıklarını kaydederek, Çiftçiler Birliği’nin her zaman üreticinin yanında olacağını söyledi.

Birliğin tarihçesi hakkında bilgi veren, 1 Mayıs 1943’te 56 köylünün önderliğinde kurulan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin o günden bu yana çiftçilerin sesi olduğunu kaydeden Mehmet Nizam, 82 yılda tarım sektörünün gelişmesi, üreticilerin haklarının korunması ve kırsal kalkınma için çalıştıklarını belirtti.

Üretimdeki başarının köylülerin, tarım emekçilerinin omuzlarında yükseldiğini de ifade eden Nizam emekçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.