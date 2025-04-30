Bazı sivil toplum örgütleri, yarın Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı’nda açılışı yapılacak TEKNOFEST KKTC’ye destek belirtti.

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi, KKTC Dış Basın Birliği, Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği KKTC (MÜSİAD), Beşparmak Dağlarını Işıklandırma Derneği tarafından ayrı olarak yapılan açıklamalarda, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in KKTC için önemine dikkat çekilerek, tüm halk bu etkinliğe davet edildi.

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nden yapılan açıklamada, TEKNOFEST’in bir bilim şenliği olduğuna vurgu yapılarak, “Çocuklarımızı bu bilim şenliğine, bu teknoloji hamlesini görmeye, okumanın, gelişmenin, üretme aşkının neler yapabileceğini hissetmeye, hayallerini süslemeye getirin.” denildi. Açıklamada, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Bir gün benim söylediklerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin.” ifadesi hatırlatıldı.

KKTC Dış Basın Birliği’nden yapılan açıklamada, TEKNOFEST’in KKTC’ye yeni ufuklar açacağı ve yepyeni fırsatlar kazandıracağının aşikar olduğu belirtildi. Açıklamada, “7’den 77’ye herkesi, 1-4 Mayıs tarihlerinde Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda düzenlenecek teknoloji festivalini yakından görmeye, teknolojiye dokunmaya davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği’nden yapılan açıklamada, TEKNOFEST’in KKTC’de yapılıyor olmasından onur duyduğu vurgulanarak, organizasyon kapsamında uçak teknolojileri, yapay zeka ve Mavi Vatan’a dair birçok eğitim ve etkinliğin olacağına dikkat çekildi.

MDP’den yapılan açıklamada, “Bizler, çocuklarımıza bilim ve teknikte gelinen son noktayı göstermek için Teknofest’te olacağız. Türk milletinin tarihsel olarak taşıdığı akıl, bilim ve ilerlemeci mirasın yeni kuşaklara aktarılmasını yürekten destekliyoruz.” denildi. Açıklamada, bilimin evrensel olduğu ve toplumun tüm çocuklarını kapsadığı belirtildi.

MÜSİAD KKTC tarafından yapılan açıklamada ise, TEKNOFEST’in çocukların gelecekle ilgili görüşlerini olumlu yönde etkileyip ilham alabilecekleri bir etkinlik olacağı kaydedildi. Açıklamada, “Birkaç yıl önce liseli gençlerimizin Türkiye'de katıldıkları bir yarışmada elektrikli otomobil projesiyle birinci olduklarında nasıl mutlu olduysak, şimdi de çocuklarımızın TEKNOFEST’te kazanacakları motivasyonla daha büyük başarılara imza attıklarını görmek ve bunun mutluluğunu toplum olarak yaşamak isteriz.” ifadeleri kullanıldı.

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi, Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği, Milliyetçi Demokrasi Partisi ve MÜSİAD’ın açıklamalarında ayrıca Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) TEKNOFEST’e katılmama çağrısı yaptığı da ifade edilerek, bu bakış açısı kınandı.

Beşparmark Dağlarını Işıklandırma Derneği ise açıklamasında, TEKNOFEST gibi Türk dünyasının teknoloji hamlesini destekleyen bir organizasyona karşı çıkmak, Kıbrıs Türk gençliğinin geleceğine ket vurmak olduğunu kaydederek KTOEÖS’ün tavrını eleştirdi.

Açıklamada, “TEKNOFEST organizasyonunda başarılar diler, özellikle gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızı organizasyona katılmaya davet ederiz” denildi.