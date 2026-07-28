Mesarya Belediyesi’nin, Dörtyol Köy Meydanı’nın daha modern, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla başlattığı “Meydan Projesi” çalışmaları devam ediyor.

Boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki genç yoğun bakımda
Boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki genç yoğun bakımda
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Belediyeden verilen bilgiye göre, proje kapsamında meydanın çevre düzenlemesi yapılıyor ve alan sosyal kullanıma daha uygun hale getiriliyor.

Mesarya Belediyesi, proje tamamlandığında Dörtyol Köy Meydanı’nı bölge halkının sosyal yaşamına katkı sağlayacak, daha çağdaş, kullanışlı ve yaşanabilir bir merkez haline getirmeyi hedefliyor.