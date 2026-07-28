Olay yerinden kaçan sürücü polis ekipleri tarafından aranıyor

Boğazköy-Gönyeli ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında kimliği meçhul sürücü iki yayaya çarptı. Hasan Düzgen olay yerinde hayatını kaybederken, Rasul Jorayev yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kimliği meçhul sürücü, yönetimindeki MP 773 plakalı araç ile saat 08.30 sıralarında, Gönyeli istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Kamacı Garaj mevkiindeki viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı.

Sürücü aracıyla, önce kaldırımın bordür taşına, ardından ise işletmeye ait araç park yerinde bulunan HE 997 ile RD 660 plakalı araçlara çarptıktan sonra, RD 660 plakalı aracın yanında yaya olarak bulunan Hasan Düzgen (E-39) ile Rasul Jorayev’e (E-27) çarptı.

Kontrolsüzce yoluna devam eden MP 773 plakalı araç, yine park halinde bulunan PY 388 plakalı araç ile işletmenin duvarına çarpıp durdu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Hasan Düzgen (E-39) olay yerinde yaşamını yitirirken, Rasul Jorayev (E-27) ise, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden yaya olarak ayrılan MP 773 plakalı aracı kullanan kimliği meçhul sürücü polis ekipleri tarafından aranıyor.

Soruşturma devam ediyor.