Mesarya Belediyesi, Korkuteli Atatürk Caddesi’nde yağmur suyu drenaj hattı ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede altyapının güçlendirilmesi ve yaya güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Toplam 230 metre çift yönlü güzergâhta yürütülen çalışmalar kapsamında drenaj hattı, su şebekesi ve telefon hattı altyapısının tamamlandığı, kaldırım düzenlemesinin ise devam ettiği bildirildi.

Belediye, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin önlenmesini, yağmur suyunun daha hızlı tahliye edilmesini ve bölge sakinleri için daha güvenli yaya yollarının oluşturulmasını amaçladıklarını vurguladı.

Açıklamada, “Mesarya Belediyesi olarak vatandaşların güvenli, düzenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” denildi.