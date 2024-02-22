Yapılan çeşitli spekülasyonların aydınlatılması bakımından yazılı olarak sorduğumuz sorulara cevap alamadığımız Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığını şeffaflığa ve halka açıklama yapmaya davet ediyoruz.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki soruları cevaplamasını bekliyoruz .

1-Girne - Alsancak anayolunun 1-Birinci etap , ikinci etap ve üçüncü etapları hangi tarihlerde hangi yöntemlerle yapıldı ?

2- Her üç etabın da ayrı ayrı keşif bedellerinin miktarları ne kadardır ?

3- Her üç etap da ayrı olarak ihale bedeli ne kadar miktarla sonuçlandı ?

4- Her üç etap da ayrı ayrı kaç paraya bitirildi ?

5- Her üç etap da ayrı ayrı kaç kilometredir ?

6- Bu 3 etaptaki ihaleleri hangi şirketler alıp yaptı ?

7- Özellikle üçüncü etap için AÇIK İHALE YÖNTEMİ uygulandı mı ?