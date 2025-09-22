Merit Royal Gardens Hotel yeni yüzüyle kapılarını açtı

Kuzey Kıbrıs’ın parlayan turizm destinasyonu İskele’nin simgelerinden biri olan Merit Cyprus Gardens Tatil Köyü, kapsamlı renovasyon çalışmalarının ardından beş yıldızlı hizmet kalitesi ve üst düzey konfor alanları ile Temmuz ayından itibaren yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. 1995 yılından bu yana Merit markası altında hizmet veren ve bu yıl adı Merit Royal Gardens olarak değiştirilen otel, baştan aşağı yenilenmiş yüzüyle artık çok daha lüks, modern ve konforlu bir yapıya kavuştu.

Akdeniz’in mavisi ile yemyeşil doğanın buluştuğu büyüleyici bir manzara içinde konumlanan Merit Royal Gardens Hotel, dört yüzü aşkın bitki çeşidi ve muhteşem peyzaj düzenlemesiyle adeta bir botanik bahçesini andırıyor. Ağaçlarla çevrili villalar ve odaların yanı sıra, tesisin genel alanlarında yeşilin her tonunu görmek mümkün.

Merit Royal Otelleri Halkla İlişkiler Departmanı’ndan yapılan yazılı açıklamada tesisin beşi özel havuzlu villa olmak üzere 79 oda kapasitesine sahip olduğu; deluxe odalar ve süitler gibi farklı konaklama seçenekleri sunulduğu belirtildi. Akdeniz’den ilham alınarak tasarlanan odalarda mavi ve beyaz tonlarıyla ferah bir dekorasyon tercih edildi. 120 kişilik açık ve 100 kişilik kapalı alana sahip Magnolia Restaurant, Executive Chef Yahya Özdemir’in yaratıcılık ve deneyimle harmanladığı özel menüleriyle sabah, öğlen ve akşam yemeklerinde a la carte hizmet veriyor.

Hızlısoy: “Yenilenmeye ve gelişmeye devam edeceğiz”

Oteldeki yenilikler hakkında detaylı bilgi veren Merit Royal Gardens Hotel Genel Müdürü Murat Zeki Hızlısoy, Merit Royal zincirine dahil edilerek beş yıldızlı bir yapıya kavuşturulan tesiste açık havuzun genişletilerek yenilendiğini, plaj ve resepsiyon alanlarının modern bir anlayışla yeniden tasarlandığını ve yepyeni sosyal alanların misafirlerin hizmetine açıldığını belirtti. Birbirinden özel alanlar arasında sayılabilecek Merit Shisha Bar, Meritta Kids Club, Gardens Snack Bar, Gardens Beach Bar, Gardens Spa ve Gardens Patisserie tatilcilere konfor, keyif, lezzet ve dinlenmeyi bir arada sunuyor.

Merit Royal Gardens’daki yeniliklerin devam edeceğine vurgu yapan Hızlısoy, önümüzdeki yılın projelerini de paylaşarak yetişkinlere özel sonsuzluk havuzu, beach club, 400 kişilik sahil ve kır düğünü alanı, fitness center, kapalı havuz ve a la carte restoranın ilerleyen dönemde otel bünyesine katılacağını, bu sayede hizmet kalitesini ve kapsamını çok daha geniş bir alana yayacaklarını ifade etti.

Ulukök: “Ultra her şey dahil konseptimiz, fine dining a la carte servisimiz ve özel havuzlu villalarımızla bölgenin en ayrıcalıklı tatil noktalarından biri olduk”

Doğayla iç içe, mavi ve yeşilin kucaklaştığı büyüleyici bir ortamda çok daha lüks ve modern bir konseptle kapılarını yeniden açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Merit Royal Otelleri Halkla İlişkiler Müdürü Dr. Nazan Ulukök, “Ultra her şey dahil konseptimiz, fine dining a la carte servisimiz ve özel havuzlu villalarımızla bölgenin en özel ve ayrıcalıklı tatil noktalarından biri olduk” dedi.

Tesisin yenilenmesi sonrasında, İskele bölgesine 800 kişilik açık hava konser ve etkinlik alanı kazandırıldığının altını çizen Ulukök, otopark alanında kullanılan solar güneş panelleri sayesinde ise, hem araçlara gölge sağlandığını hem de sürdürülebilir enerji üretimiyle çevre dostu bir yaklaşım sergilendiğini kaydetti. Yenilenen tesiste konforu ve lüksü doğayla bir araya getirdiklerini belirten Ulukök; “Merit Royal Gardens Hotel’de misafirlerimizi unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamaya davet ediyoruz” dedi.