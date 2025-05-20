Merit Royal Diamond, Haluk Levent şarkıları ile coştu

Anadolu Rock müziğinin öncü ismi Haluk Levent, Merit Royal Diamond Otel’in 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel konserinde sahne aldı. Coşku dolu bir atmosferde binlerce hayranı ile buluşan Haluk Levent, sevenlerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

Diamond sahnesinin büyüleyici atmosferinde, güçlü orkestrası eşliğinde zamana meydan okuyan parçalarını hayranlarıyla hep birlikte seslendiren Haluk Levent, her zamanki enerjik sahne performansı ve içten tavırlarıyla bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

Konser öncesinde basın mensuplarına kısa bir röportaj veren ünlü sanatçı, Merit Royal Diamond’ta salonu dolduran coşkulu kalabalıktan ve her konserinde farklı kitlelerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yeni albümüyle ilgili çalışmaların devam ettiğini de kaydeden Haluk Levent, Haziran ayında klibi tamamlanacak olan yeni cover’ının da müjdesini verdi.