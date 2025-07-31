1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla bazı kurum, kuruluş, sendika ve dernekler mesaj yayımladı.

-Belediyeler Birliği

Güzelyurt Belediyesi ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 49’uncu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 67’nci ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 454’üncü yıl dönümünün büyük bir coşku ve heyecanla kutlandığını belirtti.

Özçınar, yayımladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güven içerisinde yaşaması için ortaya konan direnişi simgelediğini kaydetti.

Özçınar mesajında, “Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, desteğiyle daima Kıbrıs Türkü'nün yanında olan Anavatan Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunarım. Halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım.” ifadelerine yer verdi.

-İskele Belediyesi

İskele Belediyesi, 1 Ağustos'un Kıbrıs Türk halkı için tarihsel bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs'ın fethinin 454. yıl dönümü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 67. kuruluş yıl dönümü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 49. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sadıkoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bu anlamlı gün, Kıbrıs Türk halkının yüzyıllar süren varoluş mücadelesini, azmini ve direniş ruhunu temsil eden üç önemli olayın yıl dönümüdür. O direniş ruhu sayesinde bugün bu topraklarda egemen, eşit bir halk olarak varlığımızı sürdürüyoruz."

Başkan Sadıkoğlu mesajının sonunda ise gelecek nesillerin özgür ve güven içinde yaşayabilmesi için canlarını feda eden şehitleri rahmetle anarken, gazilee sağlık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeline esenlikler diledi.”

-Din İşleri Başkanlığı

Din İşleri Başkanı Hakan Moral, 1 Ağustos’un, Kıbrıs Türk halkının yüzyıllardır sürdürdüğü varlık, özgürlük ve kimlik mücadelesinin sembolü olduğunu belirtti.

Din İşleri Başkanı Hakan Moral 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Moral mesajında, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı idrak etmenin onurunu yaşadığını ifade ederek, “Bugün bizlere düşen görev; bu aziz emaneti birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde geleceğe taşımaktır. Direniş ruhunun kaynağı, imanımız, değerlerimiz ve birbirimize olan sadakatimizdir.” dedi.

-Kamusen

Kamusen, Kıbrıs Türk halkı için 1 Ağustos’un, yalnızca bir tarih değil, varoluşun, özgürlük mücadelesinin ve bağımsızlık kararlılığının simgesi olduğunu belirtti.

Kamusen Başkanı Metin Atan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, özgür şekilde var olabilmenin, 1958 Direniş Teşkilatı’nın, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) ve Mehmetçik’in özverili mücadelesinin eseri olduğunu söyledi.

Atan bir kez daha, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının pazarlık konusu yapılamayacağını, devletin, bayrağın ve özgürlüğün her şeyin üzerinde olduğunu ve direniş ruhunun, gelecek nesillere aktarılması gereken en büyük miras olduğunu vurguladı.

-ADA-SEN

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (ADA-SEN) Başkanı Kağan Mındıkoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine vurgu yaptı.

Başkan Mındıkoğlu, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca verdiği haklı direnişin sadece bir savunma değil, aynı zamanda kendi kimliğini, emeğini ve varlığını koruma mücadelesi olduğuna dikkat çekti.

“Kıbrıs Türk halkı, bu topraklarda özgürce yaşama kararlılığını 1 Ağustos'ta tüm dünyaya ilan etmiştir.” diyen Başkan Mındıkoğlu, şöyle devam etti:

"Toplumsal Direniş Bayramı, sadece bir anma günü değil; geçmişten bugüne süregelen adalet, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin sembolüdür. Emekçilerin, üreticilerin, kamu çalışanlarının ve tüm halkımızın bu onurlu mücadelede yeri büyüktür. Bu mücadele, emeğe sahip çıkmanın ve halk iradesini korumanın da adıdır."

-Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi

Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi, mukavemet ve fetih ruhuyla KKTC’yi ilelebet yaşatacaklarını belirtti.

Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Toplumsal Direniş Bayramı’nda Kıbrıs'ın fethinin 454., Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 67. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 49. kuruluş ve yıl dönümlerinin, Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğini göstermesi açısından anlamının büyük olduğunu vurguladı.

Adanın geçmişinde yaşadıkların,ı örneklerle anımsatan Yusuf, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres daha fazla vakit kaybetmeden 60 yıla yakın süren müzakerelerin başarısızlığını ilan etmelidir. Önümüzdeki süreçte yapılması gereken, Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022, 2023 ve 2024 yıllarında BM Genel Kurulu'nda KKTC’nin tanınması için yaptığı çağrıların ileriye taşınmasıdır.” dedi.

-Emekli Astsubaylar Derneği

Emekli Astsubaylar Derneği, Kıbrıs’ın ataları tarafından fethedilişinin 454’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 67’nci ve "gözbebeği" Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 49’uncu yıl dönümünü, büyük bir coşku, gurur ve kararlılıkla kutladıklarını söyledi.

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, 1 Ağustos nedeniyle yayımladığı mesajda, TMT’nin öncülüğünde başlatılan mücadelenin meyvesi olan özgür ve egemen bir devletin çatısı altında yaşandığını belirtti ve bu uğurda can veren tüm şehitleri rahmetle anarak, gazilere minnet ve saygılarını sundu.