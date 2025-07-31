“Askeri yasak bölgeyi ihlal”, “Kişisel Verileri Koruma Yasası’nı ihlal” ve “rahatsızlık verme” suçlamalarıyla poliste tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum 5 zanlıdan 2’si, bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, zanlılar A.K (E-60) ile A.K’nin (K-60), davaları görüşülünceye kadar üç ayı aşmayacak süreyle Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmalarına emir verdi.

Tüm zanlılar daha sonra, “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde bir gün tutukluluk emri alındı.

İskele'de tutuklu bulunan 5 Rum yarın sabah saat 09.00'da Lefkoşa’da, "askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan" Askeri Mahkeme'ye çıkarılacak.

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında kullanımındaki araçla Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yapmış, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.K(E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.

Araçta birçok harita ve tapu yanında bazı evrak da tespit edilmişti.