Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Futbol Akademisi, yılbaşı yemeğinde aileler ve çocukları bir araya geldi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Belediyenin Bafra halk plajı Bostan Beach Restoranında düzenlenen yemeğe, Akademide eğitim gören çocuklar; antrenörleri ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, futbol akademisinin ortaya çıkış amacının sadece spor yaptırmak değil, çocuklara disiplin, özgüven ve takım ruhu kazandırmak olduğunu vurguladı.

Başkan Tuğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bölgemizde sporun gelişmesi için çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın ve gençlerimizin gösterdiği ilgi bize güç veriyor. Futbol Akademimiz, belediyemizin ilklerinden biri olarak kısa sürede büyük bir başarıya ulaştı. Çocuklarımızın sportif faaliyetlere erişimini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Talepleri doğrultusunda imkânlarımızı geliştirecek, onların yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Tuğlu, ailelerin akademiye gösterdiği desteğin de önemine dikkat çekerek, sporun geleceği için en değerli ortaklığın çocuk, aile ve belediye üçgeninde kurulduğunu belirtti. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, bölgedeki tüm çocukların sporla buluşması için imkanları artırmayı ve akademi çalışmalarını güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyor.