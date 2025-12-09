Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, eleştirilerde bulunduğu hükümeti istifaya çağırdı.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, hükümetin; “çalışanları yok saydığını, Asgari Ücretle çalışanları yokluğa mahkum ettiğini” savundu, ülkede “yolsuzlukların, rüşvetin, sahte diploma” konularının gündem olduğunu kaydetti.

Elektrik ve telefonda da sıkıntılar yaşandığına işaret eden Bıçaklı, hükümetin, halka daha fazla zarar vermeden bir an önce istifa etmesi ve erken genel seçim kararı alması gerektiğini ileri sürdü.