Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, bölgesinde özellikle çam ağaçları başta olmak üzere doğal yaşamı tehdit eden çam kese böceğine karşı yürüttüğü mücadeleyi bu yıl da kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıllarda başlatılan çalışmaların devamı niteliğinde, belediye ekipleri tarafından belirlenen riskli alanlarda ilaçlama ve mekanik mücadele çalışmaları programlı şekilde gerçekleştiriliyor.

Yapılan uygulamalarla hem ağaç sağlığının korunması hem de insan ve hayvan sağlığını tehdit eden zararlının yayılımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çevreye duyarlı yöntemler esas alınarak yürütülen ilaçlama çalışmaları, belediye ekipleri tarafından titizlikle sürdürülürken; köylerdeki yeşil dokunun korunması için gerekli tüm önlemler alınıyor.

Açıklamada, “Doğal yaşamı korumayı bir sorumluluk olarak gören belediyemiz, yalnızca bugünü değil, gelecek nesillere bırakacağımız sağlıklı bir çevreyi de gözeterek çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Halkımız için, geleceğimiz için çalışıyoruz.” ifadelerine yer verildi.