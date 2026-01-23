(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan Aytaç Yılmaz yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tuğçe Sarıca olguları aktardı. Polis, 2024 yılı Şubat-Mart ayları arasında Hamitköy’de faaliyet gösteren araç alım-satım yapan bir iş yerinde çalışan zanlının önceden satıp devrini yapmış olduğu iki adet aracı tamir maksatları geri aldıktan sonra yeniden bir başkasına satıp 39 bin sterlin aldığını söyledi. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ancak zanlının 16 Nisan 2024’te ülkeden çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının 15 Ocak 2026’da ülkeye giriş yaparken, Ercan Havalimanında tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera kaydı incelendiğini, bankalarla yazışmalar yapıldığını ve cevap beklendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, ülkeye 90 gün turist vizesiyle giriş yaptığını söyledi. Polis memuru, zanlının davalarında hazır olması için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.