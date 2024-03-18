“Çanakkale Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun en parlak örneklerindendir”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fatma Çimen Tuğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Türk milletinin kahramanlık destanının yazıldığı, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünü gururla ve minnetle kutluyoruz. Bu anlamlı zafer, Türk milletinin vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun en parlak örneklerinden biridir.

Çanakkale'de, tüm zorluklara, tüm imkansızlıklara rağmen, vatan toprağını savunmak için göğüslerini siper eden ecdadımız, tarihin akışını değiştirmiş, dünyaya bir kez daha Türk milletinin cesaretini ve direnişini göstermiştir.

Bugün, o büyük mücadele ruhunu yüreğinde taşıyan her Türk olarak, şükranla anıyor ve bu toprakları bize emanet eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Onların azim ve fedakarlığı, bizlere her zaman ilham kaynağı olacak, vatan sevgisinin ne kadar kutsal ve değerli olduğunu bir kez daha hatırlatacaktır.

Bu vesileyle, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar, aziz şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve mutluluklar dilerim.”