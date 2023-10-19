Şair ve yazar Mehmet Yaşın okurları ile buluşuyor.

Yaşın’ın kitapları ekseninde gerçekleştirilecek söyleşide, Hakkı Yücel ve Mete Hatay konuşmacı olacak. Söyleşi, edebiyat eleştirisi, antolojik iceleme ve kuramsal söyleşi temaları üzerine yoğunlaşacak. Etkinlikte, Mehmet Yaşın da soruları yanıtlayıp kitaplarını imzalayacak.

Etkinlik Işık Kitabevi’de 23 Ekim Pazartesi akşamı saat 18.00’de gerçekleştirilecek.