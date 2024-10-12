(Kamalı Haber)- Lefkoşa Türk Belediyesi binası içerisinde meydana gelen “düelloya davet, rahatsızlık, uygunsuz tavr-ı hareket” suçlarından tutuklanan Mehmet Şenol, ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı. Polis, 11.10.2024 tarihinde 11:55 raddelerinde Lefkoşa’da sakin Mehmet Şenol’un çalışmakta olduğu Lefkoşa Türk Belediyesi binası içerisinde birinci katta belediye başkanı odası önündeki koridorda kendisini daha disiplinli olması konusunda daha önceden uyardığı gerekçesi ile LTB Zabıta amirine hitaben sağ el işaret parmağını sallayarak üzerine yürüyüp makul mazereti olmaksızın yüksek sesle ‘Sen görecen, seni öldüreceğim, sen dışarı gel seni dışarda bulacağım, bulacağım seni’ diyerek düelloya davet edip, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı harekette bulunduğunu söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve çevre şahadeti alınacağını belirterek, ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.