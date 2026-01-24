Kıbrıs Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Mehmet Birinci, "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşlık başvuruları sürecinde ortaya çıkan dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyunu uyardı.

Birinci, son günlerde vatandaşlık başvurularına ilişkin gelişmelerin ardından kendisine yoğun şekilde ulaşıldığını belirterek yaptığı paylaşımda, bazı kişilerin bu süreci fırsata çevirmeye çalıştığını vurguladı. Vatandaşlık işlemlerini hızlandırma vaadiyle “1000–1600 euro” talep eden kişilerin ortaya çıktığını kaydeden Birinci, bu kişilerin herhangi bir yetkisi ya da ayrıcalıklı bağlantısı bulunmadığını ifade etti.

Söz konusu kişilerin, en iyi ihtimalle alınan paranın bir kısmını avukatlara devrederek işlem yaptırmaya çalışacağını belirten Birinci, özellikle 2007 kriterleri kapsamındaki başvurular ile kardeşlerinden biri hâlihazırda vatandaş olan kişilerin ücretsiz ve bireysel dilekçeyle başvuru yapabileceğine dikkat çekti.

Mehmet Birinci, vatandaşlık başvuruları için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmadığını da vurgulayarak, vatandaşların acele ettirilerek istismar edilmemesi gerektiğini söyledi. “Kimsenin bizi aptal yerine koyup bu süreci suistimal etmesine izin vermeyelim” ifadelerini kullanan Birinci, başvuruların mevcut yoğunluk nedeniyle geciktiğini, bu durumun dolandırıcılara zemin hazırladığını kaydetti.

Birinci, vatandaşlara yalnızca resmi kanalları kullanmaları ve para talep eden kişi ya da gruplara itibar etmemeleri çağrısında bulundu.