Polis, Gazimağusa’da Kaliland Bölgesinde bir apartmanın zemin katında faaliyet gösteren bir iş yerinin ön kısmına, su kabini ve yerlere yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklandığını belirtti. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 15.35 sıralarında meydana gelen yangın kendiliğinden söndü.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen N.A.(41), F.A. (E-45) ve Z.B.E. (E-39) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, F.A. (E-45) ve Z.B.E.(E-39)'nin 15 Ocak'ta saat 05:45 sıralarında Vadili'de İnönü Caddesi üzerinde, araba lastiği içerisine yanıcı madde döküp ateşe verdikten sonra söz konusu lastiği bir şahsa ait ikametgahın giriş kapısına doğru atmak suretiyle kasten yangın çıkarmaya teşebbüs ettikleri tespit edildi.