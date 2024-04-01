Alman gazetesi Berliner Tageblatt, Washington DC'de bulunan ABD Hazinesinin altına hırsızlar tarafından tünel kazıldığını ve 268 milyon dolardan fazla para ve altın çalındığını yazdı





New York Graphic gazetesi, Thomas Edison'un toprağı ete ve suyu şaraba dönüştürebilen yeni makine icat ettiğini duyurdu

Dünyada yer çekiminin azalmasından koku yayan televizyona medya kuruluşlarının yaptığı 1 Nisan şaka haberleri, yıllar geçmesine rağmen güldürmeye devam ediyor.

Tüm dünyada "Şaka Günü" olarak anılan "1 Nisan"ın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili farklı kültür, inanç ve dillerde çeşitli efsaneler bulunuyor.

Roma İmparatoru Julius Caesar'ın adıyla anılan Jülyen takvimine göre 25 Mart yeni yıl başlangıcı olarak kabul edilirken, Fransa Kralı 9. Charles, 1564'te yılbaşı tarihini 1 Nisan'dan 1 Ocak'a taşıdı.

Bazı insanların bu değişikliği anlayamayıp yılbaşını 1 Nisan'da kutlamaya devam etmesi toplumda alay konusu oldu.

1 Nisan'ı yılbaşı olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacıyla yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline geldi ve bu tarih "1 Nisan Aptalları" olarak anılmaya başlandı.

Yüz yıllardır insanlar, 1 Nisan'da ilk etapta gerçek olduğu düşünülen ancak şaka olduğu daha sonra anlaşılan komik olaylara imza atıyor.

Medya kuruluşları da 1 Nisan şakalarına haberleriyle katılıyor. Başlangıçta ciddi algılanan ancak içinde gizlediği absürt detaylara dikkat edildikçe şaka olduğunu ele veren haberler medya kuruluşlarınca 1 Nisan şakaları olarak servis ediliyor.

- Dünyada yer çekimi azalıyor

İngiltereli ünlü gökbilimci ve Gece Gökyüzü programının sunucusu Patrick Moore, 1976'da Plüton gezegeninin Jüpiter'in arkasına geçeceğini, bunun da Dünya'daki yer çekimini geçici olarak azaltacağını açıkladı.

BBC Radyo 2'de program yapan Moore, 1 Nisan sabahı dünyada yer çekiminin azalması nedeniyle insanların havada süzülebileceğini belirtti.

Yayın kuruluşu BBC, yer çekiminin azaldığını hisseden kişiler tarafından telefonlar almaya başladı. Bir kişi yer çekiminin azalması nedeniyle yerden yükseldiğini ve başını tavana çarptığını söyledi.

- Artık televizyonlar koku yayacak

BBC, seyircinin filmde yaşananları koklayabilmesini sağlayan yeni "smellovision" teknolojisini duyurdu.

Londra Üniversitesinden bir profesör, "smellovision" makinesi ile kokuları moleküllerine ayırdığını ve daha sonra ekranda bu moleküllerin birleşerek kokuyu yaydığını açıkladı.

Profesör, kahve çekirdeklerini ve soğanı makinesine yerleştirip seyircilere ekrandan koku gelip gelmediğini sordu.

Ülkenin dört bir yanından stüdyoyu arayan seyirciler, ekrandan belirgin bir şekilde koku aldıklarını rapor etti. Bir seyirci soğan yüzünden gözlerinin yaşardığını ifade etti.

- File çorapla renkli televizyon

İsveç’te henüz renkli televizyonun kullanılmadığı 1962'de Sveriges Televizyonu, seyircilere siyah beyaz ekranı renkli hale getirmenin yolunun bulunduğunu duyurdu.

Sveriges'de yayına katılan teknik uzman Kjell Stensson, ekranlarının üzerine ağ veya file çekilmesi halinde ışığın büküleceği ve böylece seyircilerin renkli televizyona kavuşacağını "bilimsel olarak" açıkladı.

Stensson, pek çok evde bulunan file çorapların ekranın üzerine örtülmesiyle ekranın renkliye dönüşeceğini kaydetti.

İsveç genelinde binlerce insan, renkli televizyona kavuşabilmek için ekranın üzerine file çorap örttü.

Sveriges'in 1 Nisan şakası pek çok kişi için hayal kırıklığı oldu.

- ABD Hazinesinde soygun

Alman gazetesi Berliner Tageblatt 1 Nisan 1905'te, Washington DC'de bulunan ABD Hazinesinin altına hırsızlar tarafından tünel kazıldığını duyurdu.

Gazete, hırsızların üç yıl boyunca tünel kazarak binanın altına ulaştıklarını ve 268 milyon dolardan fazla para ve altın çaldıklarını belirtti.

Yetkililerin hırsızları yakalamaya çalıştığını duyuran Alman gazete, ABD medyasının soygunu kamuoyundan saklamaya çalıştığını ifade etti.

Haber bütün Avrupa'da hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.

- Edison'un dünyadaki açlığı bitirecek makinesi

New York Graphic gazetesi 1878'de, Thomas Edison'un toprağı ete ve suyu şaraba dönüştürebilen yeni makine icat ettiğini duyurdu.

New York Graphic "Edison insan ırkını besleyecek bir makine icat etti!" başlığıyla bilim insanının dünyadaki açlık sorununu bitireceğini duyurdu.

ABD'de geniş yankı bulan sözde icat sonrası Edison’a teşekkür ve tebrik mesajları yağdı.

- Solak Burger

Ünlü fast food restoranı Burger King, USA Today gazetesine verdiği ilanda, solak müşteriler için özel ürettiği "solak burger"i tanıttı.

Fast food restoranı, bu özel hamburgerdeki tüm sosların 180 derece döndürüldüğü, böylece solaklar için özel bir yemek deneyimi sunduğunu duyurdu.

- Big Ben saat kulesi dijitale dönüştürülüyor

BBC, 1980'de Londra'nın en ünlü simgelerinden Big Ben saat kulesinden akrep ve yelkovanın kaldırılacağını, bunun yerine dijital saat yerleştirileceğini ve saatinin adının da "Dijital Dave" olarak değiştirileceğini bildirdi.

Yayın kuruluşu, dijital saatte gece beş dakikalık haber bülteni yayınlayacağını da açıkladı.

BBC muhabirleri kamuoyunda büyük tepki uyanmasını beklerken, haber İngilizlerin ilgisini çekmedi.