Medya Etik Kurulu, Kıbrıs Gerçek Gazetesi’ni, “Bir kişinin yargı süreciyle ilgili hazırlanan haberde gazetecilik etik ilkelerini ihlal ettiği” gerekçesiyle kınadı.

Medya Etik Kurulundan yapılan açıklamada, medya organlarının yayınlarına yönelik gerçekleştirilen rutin denetimlerde, Kıbrıs Gerçek Gazetesi’nin, bugünkü nüshasında yayımlanan ve bir kişinin yargı süreciyle ilgili hazırlanan haberin gazetecilik etik ilkelerini ihlal ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Yapılan detaylı incelemede, haberin hazırlanış ve sunuş şekliyle etik ihlaller içerdiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Haberde kullanılan ‘terör estiriyorlar’, ‘korkakça yüzünü kapattı’ gibi ifadeler, mahkemede bulunan kişi ve ailesine yönelik açık bir önyargı ve hakaret içermektedir. Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 21. maddesi, gazetecinin eleştiri sınırlarını aşarak kişi ve kuruluşları aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmaması gerektiğini vurgular.

Haberde, kullanılan dil ve görsellerin okuyucuda mahkemede bulunan kişi ve ailesine karşı olumsuz bir algı oluşturmayı hedeflemesi de bir diğer etik sorundur. Haberde yer alan bu tür ifadelerin, kamuoyunda önyargı oluşturma gayesi taşıdığı ve adil yargılama sürecine zarar verme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 1. maddesi olan ‘Gazetecinin temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmaktır’ ilkesine açıkça aykırıdır. Haberin taraflı ve manipülatif bir şekilde hazırlanması, gazetecilik mesleğinin temel etik değerlerini ihlal etmektedir.

Gazetecilik mesleği, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu taşırken aynı zamanda bireylerin onuruna, itibarına ve özel hayat haklarına saygı göstermeyi de gerektirir. Mahkeme sürecindeki kişilerin özel hayat hakkı korunmalıdır. Mahkemede bulunan kişilerin fotoğraf vermesi bir zorunluluk değildir; aksine basın, zanlının fotoğrafını çekerek kişiyi ifşa etmekten kaçınmalıdır. Bu tür uygulamalar, kişilik haklarını ve masumiyet karinesini zedeleme riski taşımaktadır.”

Medya Etik Kurulu, Kıbrıs Gerçek Gazetesi’nin bu haberle, etik gazetecilik anlayışını ihlal ettiği, manipülatif bir dil kullanarak bireyleri hedef aldığı ve toplumda algı yaratmaya çalıştığının belirlediğini kaydetti.

Yapılan değerlendirme neticesinde Medya Etik Kurulu, oy birliğiyle Kıbrıs Gerçek Gazetesi’ni kınama kararı aldı. Kurul, Kıbrıs Gerçek Gazetesi’ni, benzeri etik ihlallerin tekrarını önlemek için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve habercilik faaliyetlerinde etik kurallara titizlikle uymaya çağırdı.